Business news: Ucraina, banche hanno emesso 15,84 miliardi di prestiti agevolati grazie a programma governativo

- Le banche ucraine hanno già emesso 15,84 miliardi di euro di prestiti nell'ambito del programma governativo di sostegno alle imprese. Lo ha reso noto il primo ministro Denys Shmyhal sulla sua pagina Facebook. "Prestiti accessibili per un valore di 51,3 miliardi di grivnie sono stati forniti nell'ambito del programma '5-7-9'. In particolare, su 1,4 miliardi di grivnie di prestiti emessi la scorsa settimana, la parte del leone viene dai prestiti anti-crisi per ricostituire il lavoro capitale a tasso zero. Il programma continua a funzionare a beneficio delle imprese", ha scritto il premier ucraino. (Rum)