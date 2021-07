Difesa: Usa inviano caccia F-22 nel Pacifico mentre sale tensione con la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Aeronautica degli Stati Uniti invierà entro il mese di luglio diversi aerei da caccia stealth F-22 per un'esercitazione nel Pacifico occidentale, uno spiegamento di forze insolitamente nutrito per quello che, secondo alcuni analisti, potrebbe essere un messaggio alla Cina in un momento in cui le tensioni nell’area sono in aumento. Lo rileva l’emittente statunitense “Cnn”, ricordando che le forze aeree del Pacifico di stanza alle Hawaii hanno dichiarato questa settimana che circa 25 F-22 Raptor della Guardia nazionale aerea della base comune Elmendorf-Richardson si schiereranno nelle isole di Guam e Tinian per l'operazione Pacific Iron 2021. "Non abbiamo mai avuto così tanti Raptor schierati insieme nell'area delle operazioni delle forze aeree del Pacifico", ha detto alla “Cnn” il generale Ken Wilsbach, comandante delle forze aeree del Pacifico. Gli F-22 sono jet da combattimento di quinta generazione, gli aerei da guerra più avanzati al mondo, che incorporano tecnologie stealth e collegano i sistemi di sensori di bordo con quelli di informazione esterni per offrire ai loro piloti una visione dettagliata dello spazio di battaglia. (segue) (Nys)