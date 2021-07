Difesa: Usa inviano caccia F-22 nel Pacifico mentre sale tensione con la Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il dispiegamento di un gran numero di F-22 per l'esercitazione invia un messaggio immediato alla Cina in un momento in cui le relazioni sono molto tese su punti critici del dossier Pacifico come Taiwan e Mar Cinese Meridionale”, ha affermato invece Carl Schuster, analista della difesa con sede alle Hawaii ed ex direttore di operazioni presso il Joint Intelligence Center del comando del Pacifico degli Stati Uniti. I normali schieramenti di F-22 nell'area constano solitamente di un numero compreso tra sei a 12 velivoli. "La Pacific Air Force sta dimostrando di poter schierare in teatro numerosi velivoli di quinta generazione con breve preavviso rispetto a quelli che (la Cina) ha attualmente nel suo intero parco aerei", ha aggiunto. L'aeronautica cinese ha in dotazione circa 20-24 caccia operativi di quinta generazione, ma le capacità di Pechino stanno migliorando a un ritmo rapido. Le forze statunitensi, invece, hanno in dotazione circa 180 F-22 nella loro flotta, anche se solo circa la metà è in grado di compiere missioni in qualsiasi momento a causa dei complessi requisiti di manutenzione. Alla luce di questi numeri, gli Stati Uniti invieranno circa il 25 per cento degli F-22 della missione all'esercitazione Pacific Iron. (Nys)