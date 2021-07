Business news: Francia, sanzione da 500 milioni di euro a Google

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Google è stato sanzionato dall'Autorità della concorrenza francese con una multa da 500 milioni di euro per le trattative condotte con le società editrici nell'ambito dei compensi per la diffusione dei loro contenuti. Google dovrà presentare agli editori e alle agenzie di stampa "un'offerta di remunerazione per l'utilizzo attuale dei loro contenuti protetti", ha spiegato l'authority. In caso contrario verranno applicate sanzioni "che possono raggiungere i 900 mila euro per ogni giorno di ritardo", ha spiegato l'autorità. (Frp)