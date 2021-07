Business news: Ungheria, autorità pronte a tutelare gli interessi della silvicoltura sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ungheria è pronta a tutelare gli interessi di una gestione sostenibile delle foreste. E’ quanto afferma il portavoce del governo di Budapest, Zoltan Kovacs, informando della firma da parte ungherese di una lettera indirizzata al vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans. La missiva, sottoscritta in totale da undici Paesi membri dell’Ue, è stata redatta su iniziativa dell’Austria e chiede di rivedere la strategia europea in tema di foreste. Il ministero dell’Agricoltura ungherese, Istvan Nagy, sottolinea che la silvicoltura offre un modello di sostenibilità per tutta l’Europa, tenendo conto simultaneamente di aspetti sociali, ambientali ed economici. “E’ sbagliato e inaccettabile che i burocrati di Bruxelles cerchino unilateralmente di imporre solamente gli aspetti 'verdi' perché poi non ci sarebbe alcuna base sociale ed economica per attuare le necessarie misure di tutela ambientale e climatica. Non si possono proteggere le foreste europee rendendo impossibile la vita agli agricoltori”, ha detto il ministro. Nagy ritiene che non si possa ridurre la gestione sostenibile e plurifunzionale delle foreste alla preservazione della biodiversità. Questo rischia di trascurare la funzione sociale ed economica delle foreste, mettendo a rischio posti di lavoro e il ruolo delle foreste nella “bioeconomia circolare”. (Vap)