Business news: Russia, quota del settore petrolifero e del gas nel Pil scende al 15,2 per cento

- La quota del settore del petrolio e del gas nella struttura del Pil della Russia è scesa al 15,2 per cento nel 2020. Lo comunicano i dati dell'Istituto statistico federale russo, Rosstat. Nel 2019 la medesima quota era pari al 19,2 per cento. "Sulla base dei dati su produzione, consumi intermedi, valore aggiunto lordo e tasse sui prodotti petroliferi, è stata determinata la quota dei prodotti petroliferi nel Pil della Federazione Russa per il periodo dal 2017", si legge nel rapporto pubblicato sul sito di Rosstat. Dai dati ne consegue che la quota maggiore è stata registrata nel 2018 e la minore proprio nel 2020. Nel 2017 era del 16,9 per cento e nel 2018 del 21,1. Nella categoria del settore petrolifero e del gas sono incluse le imprese impegnate nella produzione di petrolio, gas naturale e dei prodotti della loro lavorazione e la produzione di beni e servizi relativi alla produzione di petrolio e gas, la loro lavorazione, il trasporto e la vendita al consumatore. (Rum)