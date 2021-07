Business news: Auto, partenariato Volkswagen-Gotion per produzione batterie veicoli elettrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato automobilistico tedesco Volkswagen ha stretto un partenariato per la tecnologia con Gotion High Tech, società cinese che produce batterie per auto elettriche, al fine di realizzare tali dispositivi presso il proprio impianto di Salzgitter, in Bassa Sassonia. L'avvio della produzione è previsto nel 2025. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Volkswagen ha già una partecipazione in Gotion High Tech. Con la produzione di batterie a Salzgitter, il gruppo intende diventare meno dipendente da fornitori esterni. Intanto, il consiglio di fabbrica di Volkswagen mira a far sì che l'azienda apra un'altra “gigafactory” di batterie in Germania. Non vi è ancora stata una decisione specifica in merito, ma il consiglio di amministrazione è “fondamentalmente pronto”. Per decidere su un tale investimento, il Cda di Volkswagen ritiene essenziali “la necessaria efficienza economica e il sostegno politico del futuro governo federale”. A ogni modo, nei prossimi anni, Volkswagen realizzerà altre cinque fabbriche di batterie, per esempio in Norvegia, dove è già attivo il partner locale Northvolt, e in Spagna, sede della controllata Seat. In questo Paese, il gruppo vuole localizzare la produzione della sua serie di auto elettriche "Small Bev” dal 2025. Una decisione di investimento specifica in questo caso dipende, tra l'altro, dal sostegno dello Stato spagnolo. (Geb)