Business news: Romania, disavanzo partite correnti aumenta di 2,74 miliardi nei primi cinque mesi dell'anno

- Il deficit delle partite correnti in Romania è aumentato di 2,74 miliardi di euro nei primi cinque mesi di quest'anno arrivando a 5,9 miliardi di euro. E' quanto si legge in un comunicato stampa della Banca nazionale della Romania (Bnr). Nel periodo gennaio-maggio del 2020 era di 3,2 miliardi di euro. Secondo l'istituto, tra gennaio e maggio del 2021 il debito estero totale è aumentato di un miliardo di euro. Il debito estero a lungo termine ammontava al 31 maggio 2021 a oltre 92 miliardi di euro (il 72,6 per cento del debito totale estero), in calo dello 0,7 per cento rispetto al 31 dicembre 2020. Allo stesso tempo, il debito estero a breve termine ammontava a 34,7 miliardi di euro (il 27,4 per cento del debito estero totale), in calo del 5,1 per cento rispetto al 31 dicembre 2020. (Rob)