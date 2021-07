Business news: Spagna, banche Unicaja e Liberbank confermano processo fusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le banche spagnole Unicaja e Liberbank continuano nelle trattative per il processo di fusione che potrebbe avvenire nelle prossime settimane, secondo quanto deliberato dalla rispettive assemblee degli azionisti il 31 marzo scorso. Lo comunicano le due banche alla Commissione nazionale del mercato dei valori (Cnmv), dopo che i media hanno riferito che Unicaja ha incaricato lo studio legale Uria Menendez di analizzare le possibili ripercussioni dell'ispezione della Banca centrale europea (Bce) su Liberbank, che avrebbe portato alla luce "un deficit di milioni di dollari di accantonamenti che Unicaja non si aspettava". In relazione al possibile studio di Unicaja su certe informazioni di Liberbank nel quadro del processo di fusione in corso tra le due società, "le due entità informano che continuano ad essere immerse nel processo di fusione", è quanto ribadito dai due istituti di credito. Unicaja e Liberbank hanno ricevuto l'autorizzazione della Commissione nazionale dei mercati e della concorrenza (Cnmc) il 29 giugno scorso e sono in attesa dell'approvazione del ministero dell'Economia e della Trasformazione digitale. (Spm)