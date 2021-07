Business news: Credito, Hvb sempre più indipendente all'interno di Unicredit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'istiuto di credito tedesco Hypo-Vereinsbank (Hvb), parte di Unicredit, diventerà sempre più indipendente all'interno del gruppo venendo gestita come “un'unità geografica separata”. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, sulla base di un comunicato di Unicredit. L'amministratore delegato Andrea Orcel intende “eliminare le sovrapposizioni e semplificare” all'interno dell'azienda. In tale prospettiva, la maggiore indipendenza di Hvb è “un ulteriore passo avanti” verso l'obiettivo di Unicredit di “semplificare e ridurre la complessità che ha caratterizzato questa attività per troppo tempo”. In precedenza, Orcel aveva già eliminato alcune doppie funzioni dirigenziali a livello di manager e comitati interni di Unicredit. Finora, l'Italia e la Germania erano unite nella regione dell'Europa occidentale del gruppo. Orcel ha tagliato questo livello di gestione. Il responsabile di Unicredit per la Germania, Michael Diederich, risponderà ora direttamente a Orcel. (Geb)