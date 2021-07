Usa-Cile: incontro Blinken-Allamand, focus su relazioni bilaterali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro cileno Allamand da parte sua ha ringraziato l’omologo statunitense "per questa opportunità di rafforzare le relazioni bilaterali molto profonde e complete tra Cile e Stati Uniti" e ha coinciso nel sottolineare i principali punti dell'agenda congiunta. "Abbiamo impegni molto forti e condivisi nei confronti della democrazia e dei diritti umani e su come affrontare il cambiamento climatico", ha detto Allamand, sottolineando che l'incontro rappresenta anche "una grande opportunità per dare un'occhiata allo stato della democrazia e dei diritti umani nella regione, e vedere insieme come riusciremo a lavorare tutti in cooperazione per la ripresa economica post Covid-19". (Nys)