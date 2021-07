Usa: Trump torna al centro del dibattito per un libro su di lui in uscita (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ore successive, Trump ha rincarato la dose affermando che Milley dovrebbe essere “sottoposto a corte marziale” se è vero che, come riportato nel libro, pensava che Trump avrebbe orchestrato un colpo di stato per rimanere al potere. “Gli scritti all'interno di questi libri di terz'ordine sono Fake News e il 'generale' Milley (che [l'ex segretario alla Difesa James] Mattis voleva inviare in Europa per sbarazzarsi di lui), se ha detto ciò che è stato riferito, dovrebbe essere messo sotto accusa, o sottoposto alla corte marziale e processato", ha detto Trump in una dichiarazione venerdì 16 luglio. "Quindi, non si è parlato di un colpo di stato, non c'è stato alcun colpo di stato, non è mai successo, ed è solo uno spreco di parole da parte di falsi scrittori e di un generale che non ne aveva la più pallida idea", ha aggiunto Trump. (segue) (Nys)