Usa: Trump torna al centro del dibattito per un libro su di lui in uscita (4)

- Nel dibattito su Trump, rinfocolato dal libro delle due firme del “Wp”, c’è spazio anche per l’ex procuratore generale William Barr. L’ex presidente ha contestato un estratto del volume dicendo che l'allora capo della Giustizia Usa, William Barr, non gli ha mai detto che pensava che avrebbe perso le elezioni a novembre. “Bill Barr non mi ha mai detto che pensava che avrei perso le elezioni. In effetti, è stato esattamente il contrario, mi ha detto che avrei dovuto vincere ", ha spiegato Trump in una nota venerdì 16 luglio. Estratti da "I Alone Can Fix It”, pubblicati in anteprima dai media Usa, rivelano che Barr e Trump hanno avuto un incontro nella primavera del 2020 durante il quale Barr ha avvertito Trump che avrebbe perso le elezioni se non avesse cambiato i suoi modi. "Sento che perderai le elezioni", avrebbe detto Barr a Trump durante l'incontro, secondo un estratto ottenuto dall’emittente “Cnbc”. "Sento che in realtà stai perdendo il contatto con la tua stessa base”, prosegue il testo. (segue) (Nys)