Business news: Spagna, Iberdrola e Mapfre aggiungono 95 MW a loro alleanza sulle rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda energetica Iberdrola e la compagnia assicurativa Mapfre hanno fatto hanno annunciato la costituzione di Energías Renovables Ibermap, un "veicolo di co-investimento pionieristico" che aggiungerà 95 nuovi MW ai 230 annunciati in aprile, portando il totale a 325 MW. Secondo quanto affermato in una nota, entrambe le aziende contemplano l'incorporazione di nuove attività fino a quando l'investimento congiunto raggiungerà 1 GW. Mapfre detiene una quota dell'80% in Energías Renovables Ibermap ed Iberdrola il restante 20 per cento che sarà anche responsabile dello sviluppo, della costruzione e della manutenzione dei progetti. In totale, dei 325 MW che Ibermap ha già, 195 MW sono eolici operativi e 130 MW sono fotovoltaici in fase di sviluppo. (Spm)