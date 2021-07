Business news: governatore Banca centrale Ungheria, servono due tassi di cambio dell’euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’eurozona deve adottare due tassi di cambio dell’euro, uno per i Paesi del nord e uno per quelli del sud. Lo ha suggerito il governatore della Banca nazionale ungherese (Mnb), Gyorgy Matolcsy, in un articolo per il quotidiano “Magyar Nemzet”. Secondo il governatore, una valuta digitale potrebbe in teoria creare le condizioni per espandere lo spazio monetario europeo e introdurre un meccanismo di tasso di cambio duale. A detta di Matolcsy, Stati Uniti e Cina si sono dimostrate “più finanziariamente innovative dell’Unione europea”. La moneta unica è stata paradossalmente “il maggior punto di forza e di debolezza per l’Ue”. L’indebitamento europeo ha messo l’Ue lungo la strada del Giappone, che ha “perduto due decenni” e accumulato un debito del 260 per cento del Pil. La moneta unica intrappola l’Ue a causa dei diversi livelli di sviluppo del nord e del sud dell’Unione, combinati all’alto indebitamento. “Pompare nuova moneta nel sistema non affronta i problemi strutturali che comporta una politica monetaria comune e un singolo tasso di cambio”, ha detto. Dividere in due l’eurozona sarebbe desiderabile ma “oggi impossibile”. (Vap)