© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione in Germania ha registrato a giugno scorso un aumento del 2,3 per cento su base annua e dello 0,4 per cento rispetto al maggio precedente. È quanto comunicato dall'Ufficio federale di statistica (Stba). Tuttavia, l'incremento generale dei prezzi rallenta dal +2,5 per cento annuo di maggio, il massimo degli ultimi dieci anni. (Geb)