Business news: Spagna, case produttrici auto hanno perso 7,6 miliardi nel 2020 a causa del Covid

- In Spagna le società produttrici di automobili hanno perso 7,6 miliardi di euro nel 2020 a causa della pandemia del coronavirus che ha provocato un forte calo sia delle vendite che della produzione. È quanto reso noto da un rapporto presentato dall'Associazione nazionale fabbricanti automobili e camion (Anfac). Le case automobilistiche hanno investito 1,9 miliardi di euro nelle loro fabbriche spagnole, una cifra che si attesta alla media degli ultimi cinque anni, nonostante la diminuzione del 31 per cento rispetto al 2019. "La chiusura di tutta la catena del valore per praticamente due mesi si è riflessa in un calo storico delle vendite e della produzione", ha sottolineato il direttore generale dell'Anfac, Jose Lopez-Tafall. (Spm)