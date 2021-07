Business news: Volkswagen convertirà metà modelli in veicoli elettrici entro 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato automobilistico tedesco Volkswagen ha comunicato che convertirà metà dei propri modelli in veicoli elettrici entro il 2030. Come dichiarato dall'amministratore delegato Herbert Diess, in questo decennio, il gruppo intende ridurre del 30 per cento l'impronta di carbonio reale per le auto rispetto ai livelli del 2018. Le specifiche sono “conformi all'accordo di Parigi” sul clima, ha affermato Volkswagen, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Inoltre, entro il 2040, l'azienda vuole raggiungere una quota di “circa il 100 per cento di tutti i nuovi veicoli” neutrali per il clima “nei mercati importanti”. L'obiettivo è raggiungere un bilancio di CO2 completamente equilibrato in tutto il gruppo entro il 2050 al più tardi. Volkswagen intende, dunque, diventare il leader del mercato globale nell'elettromobilità e soprattutto raggiungere il concorrente statunitense Tesla. Pertanto, negli anni a venire, il conglomerato investirà miliardi di euro nelle mobilità elettrica, oltre che nella digitalizzazione e nei servizi. In precedenza, Volkswagen aveva comunicato che, entro il 2030, realizzerà il 70 per cento del fatturato in Europa dalla vendita di modelli del marchio principale esclusivamente elettrici. (Geb)