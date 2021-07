Business news: Volkswagen punta su dimensioni ed economie di scala nella nuova strategia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato automobilistico tedesco Volkswagen punta sulle proprie dimensioni e sulle economie di scala “nella corsa al ruolo di protagonista nell'auto del futuro”. In questo modo il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung” commenta la nuova strategia del gruppo per il 2030, presentata oggi dall'amministratore delegato Herbert Diess. I piani prevedono che le auto elettriche di tutti i marchi del conglomerato dovranno basarsi in futuro su una piattaforma uniforme. Tale sarà anche l'architettura per la tecnologia delle batterie, il software per le auto in rete e i servizi di mobilità. “Per attingere ai flussi di entrate del nuovo mondo della mobilità, stiamo sviluppando piattaforme leader del settore”, ha affermato Diess. Con la nuova strategia, il principio di Volkswagen secondo cui parti identiche sono da utilizzare nel maggior numero possibile di pezzi presto non sarà più limitato ai veicoli. In futuro, tale regola si estenderà anche alla digitalizzazione, all'elettrificazione e ai servizi. I singoli marchi del gruppo dovrebbero in seguito utilizzare questi elementi ed essere in grado di costruire su di essi varianti specifiche. L'idea alla base è l'armonizzazione degli standard tecnici, riducendo le varianti e quindi abbassando anche i costi. Volkswagen utilizzerà il sistema “Scalable Systems Platform" (Ssp) nella produzione a partire dal 2026, per le auto puramente elettriche. Su questa base, dovrebbero essere realizzate oltre 40 milioni di auto. (Geb)