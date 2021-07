Business news: Serbia, proseguono investimenti su centrale Djerdap nei prossimi 10 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La centrale idroelettrica di Djerdap, in Serbia, sarà oggetto di investimenti pari a 380 milioni di euro nei prossimi 10 anni. Lo ha annunciato il presidente serbo Aleksandar Vucic secondo quanto riferisce la stampa locale. Vucic ha fatto visita oggi ai lavori di ristrutturazione di una parte della centrale nella località di Kladovo, nella parte orientale del Paese. "Oggi abbiamo un quarto dell'elettricità totale grazie a Djerdap. Dobbiamo aumentare il livello di potenza, così potremo immagazzinare elettricità quando ci sarà più richiesta, e potremo anche venderla", ha detto Vucic. Oggi, durante la sua visita a Kladovo, Vucic ha visitato i lavori per la ricostruzione del tratto della strada statale da Golo Brdo a Kladovo della lunghezza di 34 chilometri, che viene eseguito dall'azienda austriaca Strabag. Il presidente serbo ha poi visitato le sale macchine ricostruite presso il blocco della centrale Djerdap 1 e la diga per la navigazione del tratto circostante del Danubio. I lavori hanno un valore complessivo di 28,5 milioni di euro, e il 60 per cento dei fondi è stato fornito da un prestito della Banca europea per la ricostruzione e sviluppo (Bers), mentre il restante 40 per cento è garantito dal fondo agevolato Connecting Europe. La visita odierna ai lavori ha contato anche la presenza del capo della delegazione europea a Belgrado, Sem Fabrizi. (Seb)