Business news: Serbia, 1,72 miliardi di euro di investimenti esteri nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia ha totalizzato 1,72 miliardi di investimenti diretti esteri nei primi sei mesi dell'anno. Lo ha reso noto il presidente serbo, Aleksandar Vucic, secondo quanto riporta la stampa locale. "Non dimenticate che stiamo vivendo in un periodo contrassegnato dal Covid-19, sono felice e orgoglioso per il fatto che abbiamo questi risultati in questo momento", ha sottolineato Vucic. Secondo le ultime previsioni regionali emesse dalla Banca europea per la ricostruzione e sviluppo (Bers) alla fine di giugno, la Serbia vedrà la maggiore crescita di tutta la regione dei Balcani occidentali nel 2021, con un Prodotto interno lordo (Pil) a + 6 per cento. La regione vedrà una crescita economica complessiva del 5,1 per cento nel 2021. Secondo le analisi, il risultato riflette i buoni risultati della prima parte dell'anno e il proseguimento dell'applicazione di incentivi fiscali. Per il 2022, la crescita della regione dovrebbe rallentare al 3,8 per cento. L'incertezza sulle restrizioni ai viaggi rende più difficile la ripresa per le economie dipendenti dal turismo. La Bers ha fissato la previsione di crescita del Montenegro al 3,5 per cento, meno dunque rispetto a settembre, quando le previsioni la davano al 6 per cento per il 2021. (Seb)