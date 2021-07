Business news: Azerbaigian, Pil cresciuto del 2,1 per cento annuo nei primi sei mesi del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo dell’Azerbaigian nei primi sei mesi del 2021 è cresciuto del 2,1 per cento rispetto al medesimo periodo dello scorso anno, attestandosi a 39,9 miliardi di manati. È quanto riferito dal Comitato di statistica nazionale. Il contributo alla crescita economica del settore petrolifero è diminuito del 4,7 per cento, mentre quello del settore non legato agli idrocarburi è aumentato del 5,1 per cento. (Rum)