Covid: arrivati in Laos 1 milione di vaccini J&J donati da Usa

- Un milione di vaccini contro il Covid-19 della casa farmaceutica Johnson & Johnson, donati dagli Stati Uniti, sono arrivati in Laos tramite Covax, il meccanismo coordinato dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per garantire vaccini ai paesi in via di sviluppo. Lo ha annunciato su Twitter la vice portavoce del dipartimento di Stato, Jalina Porter. “Ogni giorno gli Stati Uniti lavorano per garantire che i vaccini siano condivisi in tutto il mondo e raggiungano i più bisognosi”, ha spiegato.(Nys)