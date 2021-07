Usa: Biden verso nomina Tom Udall come ambasciatore in Nuova Zelanda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, nominerà l'ex senatore del New Mexico Tom Udall come nuovo ambasciatore Usa in Nuova Zelanda. Lo riferisce il sito d’informazione “Axios”, rimarcando il fatto che si tratta del secondo senatore scelto dal capo dello Stato per un impegno di rappresentanza diplomatica. Biden, infatti, sta attingendo molto tra politici, collaboratori di lunga data ed ex diplomatici per riempire i ranghi della politica estera statunitense.(Nys)