Business news: Repubblica Ceca, quasi +10 per cento di profitti per birreria Budvar durante la pandemia

- Durante la pandemia di coronavirus i profitti della birreria ceca Budvar sono aumentati di quasi il 10 per cento. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ctk”. I profitti netti delle tasse sono stati pari a 305 milioni di corone (quasi 12 milioni di euro) nel 2020. La produzione è anch’essa cresciuta del 3,1 per cento fino a 1,73 milioni di ettolitri. Questi risultati sono stati ottenuti sebbene la domanda di birra da parte di bar e ristoranti sia diminuita alla luce della loro prolungata inattività per le misure anti Covid. (Vap)