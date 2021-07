Business news: Repubblica Ceca, a giugno i prezzi al consumo salgono del 2,8 per cento annuo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi al consumo in Repubblica Ceca sono aumentati a giugno del 2,8 per cento rispetto al giugno 2020. Lo rende noto l’Ufficio ceco di statistica (Csu). Rispetto al mese di maggio si è osservato invece un lieve calo dello 0,1 per cento. A trainare questi numeri è stato soprattutto l’aumento dei prezzi di carburanti e veicoli. I prezzi delle prime hanno registrato un aumento anno su anno del 5,7 per cento, mentre quello dei prezzi dei carburanti è stato di circa un quinto. (Vap)