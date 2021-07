Business news: polacca Pge e danese Orsted scelgono appaltatore per ricerca del fondale marino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società energetica danese Orsted e la polacca Polska Grupa Energetyczna (Pge) hanno selezionato un’appaltatore per le ricerche geotecniche del fondale marino. Lo rendono noto in un comunicato stampa. Le ricerche, da condurre in relazione al progetto di un parco eolico marittimo nel Mar Baltico, saranno svolte dal consorzio composto da Geoquip Marine e da Mewo S.A. Come spiega il comunicato congiunto, “i risultati delle ricerche preliminari e delle analisi” serviranno a scegliere “la collocazione ottimale delle turbine eoliche e delle stazioni di trasformazione” nell’ambito di questo investimento. Le attività di ricerca del fondale marino includono test per determinare la sequenza e la profondità dei vari strati geologici e non solo. (Vap)