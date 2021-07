Business news: Banca centrale Russia, debito estero cresciuto 0,9 per cento dall'inizio dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il debito estero della Russia al primo luglio del 2021 ammontava a 471,4 miliardi di dollari, ovvero lo 0,9 per cento (o 4 miliardi di dollari) in più rispetto all'inizio del 2021. E' quanto si legge in un rapporto della Banca centrale della Federazione Russa. L'ammontare del debito è aumentato a causa della crescita dell'indebitamento del settore bancario. "Il debito estero del governo e di altri settori è tuttavia diminuito a causa del calo dell'interesse degli investitori globali negli strumenti finanziari emessi dai mercati emergenti", afferma il rapporto. (Rum)