Business news: Taiwan, Evergreen acquisterà altri seimila container

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di trasporti e spedizioni di container con sede a Taoyuan, Evergreen Line, acquisterà altri seimila container per sopperire alla domanda globale. Lo ha fatto sapere la stessa compagnia taiwanese, secondo cui l'operazione costerà circa 1,11 miliardi di dollari di Taiwan. La società ha acquistato i container dalla compagnia cinese Guangdong Fuwa. Evergreen aveva già acquistato 18mila e 39.500container rispettivamente nei mesi di febbraio e marzo. Evergreen Line opera la quarta più grande flotta di container al mondo, ed ha continuato ad espandere la sua flotta quest'anno per soddisfare le esigenze di trasporto marittimo in un contesto segnato da una carenza di container disponibili per il trasporto delle merci dall'Asia. (Cip)