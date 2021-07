Usa: Biden, social che diffondono notizie false sul Covid uccidono la gente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha affermato che le piattaforme di social network su cui si propagano notizie false a proposito del Covid-19 “uccidono la gente”. Lo riferisce il quotidiano “The Hill”, secondo il quale tali affermazioni rappresentano un ulteriore passo in avanti nell’escalation tra la Casa Bianca e i principali social del paese come Facebook e Twitter. “Stanno uccidendo la gente. L'unica pandemia che abbiamo è tra i non vaccinati. E loro stanno uccidendo la gente", ha detto Biden.(Nys)