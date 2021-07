Usa: Biden verso nomina Locascio a capo agenzia per innovazione e tecnologia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, nominerà Laurie Locascio alla guida dell'agenzia federale incaricata di promuovere l'innovazione e la tecnologia, il National Institute of Standards and Technology (Nist). Lo riferisce il sito statunitense “Axios”, ricordando che Locascio attualmente ricopre il ruolo di vicepresidente per la ricerca presso l'Università del Maryland. In precedenza ha condotto ricerche scientifiche interne e programmi di laboratorio presso il Nist o come vicedirettore ad interim e direttore associato per i programmi di laboratorio.(Nys)