Argentina: Kirchner, processo su memorandum con Iran "è assurdità giuridica" (2)

- Il primo ad accusare Cristina Fernandez di voler insabbiare l'inchiesta sull'attentato terroristico della Amia attraverso un patto con il governo dell'Iran era stato il giudice Alberto Nisman. Nisman morì in circostanze misteriose il 18 gennaio del 2015 un giorno prima di esporre in parlamento sulla natura della sua denuncia e l'inchiesta in corso non è riuscita ad affermare o scartare con certezza nessuna delle due ipotesi principali, quelle relative a un suicidio od un omicidio. Al di là dell'accertamento delle cause della morte di Nisman, gli elementi principali della sua denuncia sono stati progressivamente smontati dalla difesa e l'attuale processo contro l'ex presidente Kirchner, sembra incamminato verso una sentenza di nullità, a causa delle numerose irregolarità riscontrate durante il suo svolgimento, o di piena assoluzione per l'inesistenza del delitto. Il manto di sospetto su un possibile coinvolgimento di Cristina Kirchner nel presunto insabbiamento dell'inchiesta e successivamente nella morte del giudice Nisman generarono un fortissimo impatto nell'opinione pubblica a pochi mesi dalle elezioni poi vinte da Mauricio Macri a dicembre del 2015. (Abu)