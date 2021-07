Usa: Trump torna al centro del dibattito per un libro su di lui in uscita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è tornato prepotentemente al centro del dibattito politico d’oltreoceano da quando i media Usa hanno iniziato a pubblicare indiscrezioni su un libro di prossima uscita. Il volume, intitolato “I Alone Can Fix It.” (“Solo io posso sistemarlo”) si concentra su Trump e sui mesi successivi alla sua sconfitta elettorale contro il democratico Joe Biden, disfatta che l’ex inquilino della Casa Bianca non ha mai accettato. Gli autori sono Philip Rucker and Carol Leonnig, entrambi giornalisti del quotidiano “Washington Post”, i quali sono stati ospitati da Trump a Mar-a-Lago, in Florida, dove si trova la sua villa, club e base operativa. Dall’intervista fiume venuta fuori dall’incontro, i due reporter hanno tratto i contenuti finiti nel volume, assieme ad altre interviste e commenti sui mesi che hanno seguito l’uscita di Trump dalla Casa Bianca. L’ex presidente ha assicurato ai due giornalisti che prima dell’arrivo della pandemia di Covid-19 negli Stati Uniti era assolutamente certo della rielezione. "Se George Washington fosse tornato dalla morte e avesse scelto Abraham Lincoln come suo vicepresidente", ha detto loro Trump, "penso che sarebbe stato molto difficile per loro battermi". (segue) (Nys)