Usa: Trump torna al centro del dibattito per un libro su di lui in uscita (5)

- Oltre a questo attesissimo libro del duo Rucker-Leonnig, le librerie statunitensi stanno vendendo in questi giorni anche un altro resoconto ampiamente discusso degli eventi che hanno seguito le elezioni del 2020 a cura di Michael Bender, giornalista del “Wall Street Journal” e un terzo volume sugli ultimi giorni del mandato di Trump dello scrittore Michael Wolff. In vetrina anche un libro sulla fine dell’amministrazione Trump a cura della giornalista del “New Yorker” Susan Glasser e di suo marito, Peter Baker del “New York Times”. Il volume di Rucker e Leonnig è considerato un vero e proprio sequel di “A Very Stable Genius”, opera degli stessi reporter della “Washington Post” pubblicata mentre il mandato di Trump era ancora in corso. (Nys)