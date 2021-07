Business news: governo tedesco, Ucraina deve restare Paese di transito gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina deve restare un Paese di transito del gas russo diretto in Europa, nonostante proseguano i lavori di costruzione del Nord Stream 2, il gasdotto tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico prossimo al completamento. Il relativo accordo tra Mosca e Kiev, raggiunto nel 2019 con la mediazione di Berlino e della Commissione europea, è valido fino al 2024 e può essere prorogato per altri dieci anni. È quanto dichiarato dal portavoce del governo federale Steffen Seibert, prima dell'incontro tra la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in visita a Berlino dove è stato ricevuto dall'omologo della Germania, Frank-Walter Steinmeier. Intanto, il ministero dell'Economia e dell'Energia tedesco ha ribadito che, per il governo federale, il Nord Stream 2 è un progetto puramente economico. Allo stesso tempo, il dicastero ha comunicato che proseguono i negoziati tra Berlino e Washington sull'infrastruttura. Stati Uniti, Ucraina, Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania si oppongono al completamento del progetto, giudicandolo uno strumento del Cremlino per aumentare l'influenza della Russia in Europa sfruttando l'esportazione di gas naturale. (Geb)