Business news: produttore cinese intelligenza artificiale iFlytek prevede crescita utile netto

- La principale società cinese di intelligenza artificiale e tecnologia vocale, iFlytek, prevede una forte crescita dell'utile netto per la prima metà del 2021 in un contesto in forte espansione della domanda per le sue tecnologie e servizi. Lo ha reso noto la stessa società in un deposito alla borsa di Shenzhen, stimando di realizzare un utile netto compreso tra 387,28 milioni di yuan (circa 59,8 milioni di dollari Usa) e 438,92 milioni di yuan nel periodo gennaio-giugno, in crescita tra il 50 per cento e il 70 per cento su base annuale. (Cip)