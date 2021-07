Usa-Regno Unito: Biden nominerà Hartley nuova ambasciatrice a Londra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha intenzione di nominare Jane Hartley, ex ambasciatrice in Francia, come nuova ambasciatrice Usa nel Regno Unito. Lo scrive il quotidiano "Washington Post", citando persone a conoscenza della decisione. L'ambasciatore alla Corte di St. James è considerato, insieme alla rappresentanza diplomatica a Parigi, tra gli incarichi più prestigiosi che un presidente statunitense possa assegnare. Negli ultimi decenni, il ruolo di massimo rappresentante diplomatico Usa a Londra è andato tipicamente a un amico intimo del presidente o a un grande donatore. La scelta di Donald Trump, ricaduta su Robert "Woody" Johnson come ambasciatore nel Regno Unito, è stata annunciata prima ancora che Trump assumesse la carica di presidente. Il team di Biden, invece, ha lottato mesi per trovare la persona giusta per il compito, e aveva preso in considerazione una vasta gamma di persone importanti, tra cui l'ex sindaco di New York, Mike Bloomberg, e l'ex segretario di Stato Colin Powell.(Nys)