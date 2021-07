Argentina: Kirchner, processo su memorandum con Iran "è assurdità giuridica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente dell'Argentina, Cristina Kirchner, ha definito "un'assurdità giudiziaria e istituzionale" il processo sul "memorandum con l'Iran" nel quale è imputata per aver cercato di insabbiare le indagini sull'attentato alla sede dell'Associazione mutualità israelita argentina (Amia) del 18 luglio del 1984 dove morirono 85 persone. "Siamo accusati di essere gli insabbiatori del più terribile attentato terrorista che ha sofferto il nostro paese, si tratta di un'assurdità giudiziaria, istituzionale e politica", ha dichiarato in un'udienza del processo trasmessa via streaming. Kirchner ha accusato i giudici di primo grado e quelli di cassazione di aver riaperto il processo con l'obiettivo di danneggiarla politicamente in complicità con il governo dell'ex presidente Macri. In questo senso ha ricordato i numerosi incontri che i magistrati della Cassazione, Gustavo Hornos e Mariano Borinsky, tennero con Macri a ridosso della decisione di resuscitare la "causa Memorandum", a dicembre del 2016, togliendola al giudice Daniel Rafecas che aveva decretato la nullità del processo. (segue) (Abu)