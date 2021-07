Business news: premier Polonia, l’Alta Slesia è al centro della trasformazione energetica polacca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alta Slesia è una regione che sta al centro della trasformazione energetica della Polonia. Lo ha detto il premier polacco, Mateusz Morawiecki, ripreso dall’agenzia di stampa “Pap”. Interrogato durante la conferenza intitolata “Patto per la Slesia” se la regione resterà un centro della produzione energetica del Paese, il capo del governo ha risposto di sì. “Abbiamo numerosi progetti. A parte quelli delle fonti di energia rinnovabile, parliamo di idrogeno, di una ‘valle dell’idrogeno’, che potrebbe sorgere in Alta Slesia”, ha detto. Attualmente sono in corso discussioni con alcuni soggetti stranieri in tema di investimenti nell’area. “Sono convinto che qui in Slesia si giocherà una svolta legata alla trasformazione energetica e industriale polacca”, ha continuato Morawiecki. “L’intero voivodato ha un grande potenziale per quanto riguarda l’industria mineraria ma ne ha anche uno per l’attuazione di un’economia 4.0, un’economia del futuro, basata sempre più sull’automatizzazione”, ha dichiarato il premier. “Il carbone è la maggiore ricchezza della Slesia ma un capitale ancora più importante sono le persone” e per questo la regione “si trova nel cuore stesso della trasformazione energetica del Paese”. (Vap)