Roma Metropolitane: Comune e liquidatore scaricano loro fallimento su lavoratrici e lavoratori (2)

- "L'Azienda - spiegano ancora i sindacati - è alla paralisi e con essa tutte le attività che gestisce: non è difficile immaginare le conseguenti fibrillazioni dall'Appalto della Linea C, la sospensione delle attività progettuali, compresa quella per l'adeguamento alla normativa antincendio delle linee A e B. A Roma Capitale sembra non interessare nulla tranne l'annichilimento di chi per questa Città ha lavorato con competenza ed abnegazione per 16 anni. Non si sono fatti mai problemi per una consulenza in più, i dirigenti non verranno sfiorati dal Fis e continueranno a percepire i lauti stipendi aggirandosi in una azienda praticamente vuota. Ancora una volta, a pagare sono solo le lavoratrici ed i lavoratori, per i quali viene richiesto un piano di cassa integrazione devastante, laddove l'Azienda non è riuscita nemmeno ad esperire correttamente la procedura di informativa e consultazione sindacale, fornendo comunicazioni parziali e/o incomplete, non coinvolgendo fin dall'inizio le organizzazioni sindacali. Il liquidatore manda in cassa integrazione le lavoratrici ed i lavoratori 'al buio', con le stesse modalità con cui l'azienda è stata posta in liquidazione dal socio Roma Capitale. Roma Capitale convochi immediatamente le organizzazioni e ci dica quando intende approvare i bilanci, un nuovo contratto, un piano di risanamento e la ricapitalizzazione dell'azienda, delle perdite causate dal socio stesso. Quanto sta accadendo a Roma Metropolitane è gravissimo, e agiremo con forza per ripristinare i diritti di chi lavora, ingiustamente e incredibilmente vessato da anni". (Com)