Messico: il 30 luglio bando per modernizzare 14 centrali idroelettriche (2)

- Per il finanziamento dell'operazione, la Cfe ha annunciato l'accesso a fondi a tassi agevolati. Le 14 centrali entrate nel programma, fa sapere la compagnia, hanno visto diminuire la loro affidabilità e la vita utile dei componenti (turbine, generatore e trasformatore). Il piano di modernizzazione dovrebbe portare il sistema a un potenziale di 1.860 gigawatt orari, e a un allungamento della vita utile delle centrali pari a 50 anni. Se il calendario viene rispettato, le centrali rinnovate dovrebbero entrare in funzione nel primo trimestre del 2024, al più tardi. Il quotidiano "El Economista" fa notare che ci sono circa altre 50 mini centrali idroelettriche, che funzionano senza dighe ma solo sfruttando i salti di dislivello, per le quali non è chiaro se la Cfe intende nel futuro intervenire. (Mec)