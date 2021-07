Covid: Renzi, serve commissione d'inchiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non credo che sulla gestione Covid abbia responsabilità penale Conte, ma la questione è come sono stati comprati mascherine farlocche e ventilatori cinesi. A che titolo vengono fatti acquisti milionari perché lo dice D’Alema? Se lo avessi fatto io che sarebbe successo? Perché Arcuri ha permesso un sistema del genere? Da mesi chiedo una commissione d’ inchiesta parlamentare sull approvvigionamento di mascherine banchi a rotelle e ventilatori cinesi. Sfornano una commissione al mese, ma è possibile che di fronte a 127.000 morti non ci sia bisogno di andare a vedere se qualcuno ha fatto il furbo, mentre gli italiani morivano?". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, presentando il suo ultimo libro "Controcorrente", a Forte dei Marmi. (Rin)