Haiti: "Washington Post", i "mercenari" contrattati per la sicurezza del "futuro presidente" Sanon

- Gli ex militari colombiani accusati di aver ucciso il presidente di Haiti, Jovenel Moise, sarebbero stati in realtà reclutati per garantire la sicurezza personale di Emmanuel Sanon, il medico - oggi agli arresti - che aspirava a diventare nuovo capo dello Stato. Lo scrive il quotidiano statunitense "Washington Post" riportando una riunione svolta il 12 maggio in una sala conferenze di Fort Lauderdale, in Florida. All'incontro, oltre a Sanon, avrebbero partecipato il venezuelano Antonio Intriago, titolare della Ctu Security che ha provveduto a reclutare il commando, e Walter Veintemilla, responsabile della Worldwide Capital Lending Group cui si riconduce il finanziamento dell'intera operazione. In questa e in successive riunioni, specifica la "WP", non si sarebbe però mai parlato di uccidere Moise, come effettivamente accaduto la mattina del 7 luglio. Con lo slogan "Save Haiti", Sanon, che la Polizia di Haiti ha già accusato come uno degli "autori intellettuali" dell'omicidio, era per la testata intenzionato a presentarsi come l'uomo in grado di cambiare un Paese affondato nella povertà, senza un esercito regolare e con il territorio controllato dalle bande. (segue) (Nys)