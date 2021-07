Business news: amministrazione dogane Cina, rischi di inflazione importata "sono controllabili"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rischi di "inflazione importata" che potrebbero verificarsi all'aumento dei prezzi dei beni o servizi acquistati all'estero sono "generalmente controllabili in Cina", sebbene l'incremento dei prezzi internazionali delle materie prime abbia fatto aumentare i costi di produzione delle imprese. Lo ha reso noto l'Amministrazione generale delle dogane (Gac). "Al momento, l'economia cinese sta crescendo in maniera stabile e anche i fattori che favoriscono la stabilizzazione dei prezzi stanno aumentando", ha detto il portavoce del Gac, Li Kuiwen, in conferenza stampa. "Il Consiglio di Stato cinese ha adottato una serie di misure per garantire l'approvvigionamento delle materie prime e stabilizzare i prezzi", ha aggiunto Li, sostenendo che "grazie all'effetto delle nostre politiche il mercato manterrà la sua stabilità". (Cip)