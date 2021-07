Francia: Macron primo presidente a visitare Lourdes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emmanuel Macron si è recato oggi al santuario di Lourdes, diventando così il primo presidente della Quinta Repubblica francese ad effettuare una visita in uno dei luoghi simbolo del cattolicesimo. Macron ha incontrato per un'ora e mezza decine di pellegrini. Durate gli scambi con le persone presenti sul posto, Macron è stato duramente apostrofato da uno uomo che lo ha definito "ateo primario" e gli ha urlato "Vergogna!". L'individuo è stato portato via dagli uomini della sicurezza. (Frp)