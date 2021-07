Camera: il 20 luglio audizione procuratore nazionale antimafia su efficienza processo penale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 20 luglio, alle ore 10, la commissione Giustizia della Camera, nell'ambito dell'esame del disegno di legge in materia di efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello, svolge, in videoconferenza, l'audizione di Federico Cafiero De Raho, procuratore nazionale antimafia. L'appuntamento - rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv.(Com)