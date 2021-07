Usa-Cile: incontro Blinken-Allamand, focus su relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato il ministro degli Esteri cileno Andres Allamand a Washington Dc. Lo ha reso noto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price. Le parti hanno discusso della collaborazione in corso tra gli Stati Uniti e il Cile per combattere il Covid-19, far progredire i legami economici ed espandere la cooperazione ambientale. I due hanno anche affrontato il tema dei diritti umani nella regione. Il segretario e il ministro degli Esteri hanno inoltre sottolineato che la cooperazione bilaterale e regionale è essenziale per affrontare le sfide comuni dell'emisfero e promuovere la democrazia nella regione. Blinken ha definito il Cile come "un socio molto importante per gli Stati Uniti" e ha sottolineato che i due paesi "stanno lavorando su tutti i temi importanti del nostro tempo che hanno un impatto concreto nelle vite dei nostri cittadini". Tra questi ha citato "la pandemia di Covid-19, dove il Cile ha svolto, credo, un lavoro straordinario; il cambiamento climatico, dove il Cile è stato un leader; e, naturalmente, il nostro impegno condiviso per la democrazia e i diritti umani nella nostra regione". (segue) (Nys)