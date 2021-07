Usa-Kosovo: comandante Ksf Rama in visita al Pentagono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante delle Forze di sicurezza del Kosovo (Ksf), generale Rrahman Rama, è stato ricevuto al Pentagono dal capo dell'ufficio della Guardia nazionale statunitense Daniel Hokanson. Nell'incontro, come riferisce la stampa di Pristina, Rama ha ringraziato il generale Hokanson per il sostegno da parte degli Stati Uniti alle Ksf. Il comandante kosovaro ha anche espresso gratitudine per il lavoro delle truppe statunitensi nella missione Kfor nel Paese balcanico. Altro tema di confronto sarebbe stato il proseguimento dell'impegno dei soldati kosovari nelle missioni di peacekeeping internazionali. Hokanson, da parte sua, ha evidenziato i molti progressi raggiungi dalle Ksf anche nel loro impegno nelle missioni internazionali. Le Forze di sicurezza del Kosovo sono impiegate da alcuni mesi in una missione di peacekeeping in Kuwait, al fianco dei militati statunitensi. (segue) (Alt)