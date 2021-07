Covid: superata soglia 60 milioni somministrazioni da inizio campagna vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Superano la soglia dei 60 milioni le somministrazioni effettuate dall’inizio della campagna vaccinale (per l’esattezza 60.196.129), secondo il report settimanale della Struttura del commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo, aggiornato alle 16 di oggi e pubblicato sul sito del governo. E' quanto si legge in una nota della struttura commissariale. Le persone che hanno completato il ciclo sfiorano intanto i 26 milioni (25.988.014). In continuità rispetto ad una settimana fa - continua la nota - si è registrato un incremento delle somministrazioni a livello nazionale pari a oltre 4 milioni, con una media giornaliera ben superiore a 500 mila. (Com)