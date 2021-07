Roma Metropolitane: Comune e liquidatore scaricano loro fallimento su lavoratrici e lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma capitale e il liquidatore scaricano il loro fallimento sulle lavoratrici e sui lavoratori di Roma Metropolitane". Così in una nota le segreterie di Filt Cgil – Fit Cisl e Uil Trasporti, Daniele Fuligni, Luigi Benedetti e Alessandro Bonfigli, insieme alle Rsa Luigi Venturini, Vincenzo Ceravolo, Paola Propana e Irene Simoncelli. "Le lavoratrici e i lavoratori di Roma Metropolitane per l'ennesima volta - aggiungono i sindacati - vengono umiliati dalla incapacità di Roma Capitale e dal liquidatore e dal suo stesso staff-liquidatorio. Invece di assumersi le proprie responsabilità e di dimettersi in blocco, per un fallimento pressoché annunciato, e portare all'agonia un'azienda che è unica nel suo panorama locale, preferiscono non riconoscere le proprie colpe e stare ben saldi su una nave che affonda giorno dopo giorno. Tanti annunci a partire dal socio fino a finire al liquidatore che l'azienda sarebbe stata salvata e riportata 'in bonis', tanti atti d'Aula che la sindaca e la giunta hanno lasciato essere lettera morta. È vergognoso il trattamento riservato alle lavoratrici ed ai lavoratori, 132 professionalità fondamentali per la città, che sono le uniche vittime di questa vicenda e da lunedì 19 luglio 2021 saranno tutte messe in cassa integrazione". (segue) (Com)